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İtalya Bologna'da patlama oldu! ölü ve yaralılar var!

Bologna havaalanı'nda patlama oldu! Ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor! Terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor!

İtalya Bolognada patlama oldu! ölü ve yaralılar var!

Bologna havaalanı'nda patlama oldu! Ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor! Terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor!

İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde havalimanına yakın bir otoyolda büyük bir patlama meydana geldi.

BÜYÜK PATLAMADA DEV DUMANLAR YÜKSELDİ

İtalya'nın sanayi şehri Bologna kentinde bir otoyolda yaşanan kaza sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Tanıklara göre bir benzin tankeri çarpışma sonucu patladı. Kazada birden fazla aracın yer aldığı belirtildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlama sonrası itfaiye ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Yangın sonrası otobanda uzun kuyruklar oluştu.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Ekiplerin tedbir için havaalanı çevresindeki A14 otoyolunu ve Bologna Casalecchio ile Bologna-Taranto arasındaki kavşakta yer alan yolları trafiği kapattığı öğrenildi. Yolların ne kadar süreyle kapatıldığı henüz bilinmiyor.

  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 16:27
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