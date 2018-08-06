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6 Ağustos 2018 İŞKUR iş ilanları - 27205 açık iş ilanı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 27205 personel alımı yapılacak. Türkiye geneli iş ilanlarına hemen başvurabilirsiniz!

6 Ağustos 2018 İŞKUR İş İlanları - 27205 Açık İş İlanı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 27205 personel alımı yapılacak. İŞKUR websitesi üzerinden açılan iş ilanlarına siteye giriş yaparak veya şubelerden başvurulabiliyor.

İşkur Şubeleri:

İşkur İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İletişim Bilgileri

İletişim Hattı: 444 75 87

Telefon(0 212) 249 29 89 - (0 212) 249 29 88 - (0 212) 249 29 87

Faks(0 212) 249 08 61

E-Posta: istanbul@iskur.gov.tr

Adres: Hacımimi Mah. Lüleciler Sk. No:4 Tophane-Beyoğlu/İSTANBUL

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İşkur Kadıköy Hizmet Merkezi

Telefon: (0 216) 418 34 57 - (0 216) 418 34 55

Faks: (0 216) 418 34 35

E-Posta: kadikoy@iskur.gov.tr

Adres: Eğitim Mah. 1.Açıkgöz Sok. No:34 Kadıköy/İSTANBUL

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İşkur Pendik Hizmet Merkezi

Telefon: (0 216) 354 22 92 - 0 216) 354 22 91

Faks: (0 216) 390 84 76

E-Posta: pendik@iskur.gov.tr

Adres: Adnan MenderesBulvarı No:11 Pendik İSTANBUL

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İşkur Beyoğlu Hizmet Merkezi

Telefon0(212) 243 76 12-13

Faks0(212) 243 76 93

E-Postabeyoglu@iskur.gov.tr

AdresGümüşsuyu Mah. Selime Hatun Camii Sok. Abisa İş Merkezi C Blok No:3 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul

Haritaİşkur Beyoğlu Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>

İşkur Şişli Hizmet Merkezi

Telefon(0 212) 234 68 06 - 0 212) 234 68 05 - (0 212) 234 68 04 - (0 212) 291 09 25

Faks(0 212) 291 09 24

E-Postasisli@iskur.gov.tr

AdresAbide-i Hürriyet Cad. Palazoğlu Sok. No:10 Şişli İSTANBUL

Haritaİşkur Şişli Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>

İşkur Bahçelievler Hizmet Merkezi

Telefon(0 212) 551 33 38 - (0 212) 551 41 75

Faks(0 212) 503 45 49

E-Postabahcelievler@iskur.gov.tr

AdresŞirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 2. Sok. No:14 Bahçelievler/İSTANBUL

Haritaİşkur Bahçelievler Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>

İşkur Bayrampaşa Hizmet Merkezi

Telefon(0 212) 480 05 20 - (0 212) 480 05 19

Faks(0 212) 612 44 38

E-Postabayrampasa@iskur.gov.tr

AdresAbdi İpekçi Cad. No:129 K:3 Bayrampaşa / İSTANBUL

Haritaİşkur Bayrampaşa Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>

İşkur Büyükçekmece Hizmet Merkezi

Telefon(0 212) 883 80 47 - (0 212) 883 80 45 - (0 212) 883 80 44

Faks(0 212) 883 80 43

E-Postabuyukcekmece@iskur.gov.tr

AdresFatih Mah. Kalyon Sok. No:5 Büyükçekmece / İSTANBUL

Haritaİşkur Büyükçekmece Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>

İşkur Ümraniye Hizmet Merkezi

Telefon(0 216) 523 90 26 - (0 216) 521 25 61 - (0 216) 523 90 19 - (0216) 523 90 23 - (0 216) 523 26 44

Faks(0 216) 523 90 25

E-Postaumraniye@iskur.gov.tr

AdresAtakent Mah. Alemdağ Cad. No.372/1 Ümraniye/İSTANBUL

Haritaİşkur Ümraniye Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>

İşkur Başakşehir Hizmet Merkezi

Telefon(0 212) 407 07 98 - 671 46 58 - 671 92 09

Faks(0 212) 549 93 56

E-Postabasaksehir@iskur.gov.tr

AdresZiya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No : 102 Sicimoğlu İş Merkezi 1.kat Başakşehir \ İSTANBUL

Haritaİşkur Başakşehir Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>

İşkur Tuzla Ek Hizmet Merkezi

Telefon0(216) 511 25 42-43-46

Faks0(216) 395 92 96

E-Postatuzla@iskur.gov.tr

AdresYayla Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:45 Tuzla/İSTANBUL

Haritaİşkur Tuzla Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>

  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 16:55
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