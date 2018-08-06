6 Ağustos 2018 İŞKUR İş İlanları - 27205 Açık İş İlanı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 27205 personel alımı yapılacak. İŞKUR websitesi üzerinden açılan iş ilanlarına siteye giriş yaparak veya şubelerden başvurulabiliyor.
İşkur Şubeleri:
İşkur İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İletişim Bilgileri
İletişim Hattı: 444 75 87
Telefon(0 212) 249 29 89 - (0 212) 249 29 88 - (0 212) 249 29 87
Faks(0 212) 249 08 61
E-Posta: istanbul@iskur.gov.tr
Adres: Hacımimi Mah. Lüleciler Sk. No:4 Tophane-Beyoğlu/İSTANBUL
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İşkur Kadıköy Hizmet Merkezi
Telefon: (0 216) 418 34 57 - (0 216) 418 34 55
Faks: (0 216) 418 34 35
E-Posta: kadikoy@iskur.gov.tr
Adres: Eğitim Mah. 1.Açıkgöz Sok. No:34 Kadıköy/İSTANBUL
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İşkur Pendik Hizmet Merkezi
Telefon: (0 216) 354 22 92 - 0 216) 354 22 91
Faks: (0 216) 390 84 76
E-Posta: pendik@iskur.gov.tr
Adres: Adnan MenderesBulvarı No:11 Pendik İSTANBUL
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İşkur Beyoğlu Hizmet Merkezi
Telefon0(212) 243 76 12-13
Faks0(212) 243 76 93
E-Postabeyoglu@iskur.gov.tr
AdresGümüşsuyu Mah. Selime Hatun Camii Sok. Abisa İş Merkezi C Blok No:3 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Haritaİşkur Beyoğlu Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>
İşkur Şişli Hizmet Merkezi
Telefon(0 212) 234 68 06 - 0 212) 234 68 05 - (0 212) 234 68 04 - (0 212) 291 09 25
Faks(0 212) 291 09 24
E-Postasisli@iskur.gov.tr
AdresAbide-i Hürriyet Cad. Palazoğlu Sok. No:10 Şişli İSTANBUL
Haritaİşkur Şişli Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>
İşkur Bahçelievler Hizmet Merkezi
Telefon(0 212) 551 33 38 - (0 212) 551 41 75
Faks(0 212) 503 45 49
E-Postabahcelievler@iskur.gov.tr
AdresŞirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 2. Sok. No:14 Bahçelievler/İSTANBUL
Haritaİşkur Bahçelievler Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>
İşkur Bayrampaşa Hizmet Merkezi
Telefon(0 212) 480 05 20 - (0 212) 480 05 19
Faks(0 212) 612 44 38
E-Postabayrampasa@iskur.gov.tr
AdresAbdi İpekçi Cad. No:129 K:3 Bayrampaşa / İSTANBUL
Haritaİşkur Bayrampaşa Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>
İşkur Büyükçekmece Hizmet Merkezi
Telefon(0 212) 883 80 47 - (0 212) 883 80 45 - (0 212) 883 80 44
Faks(0 212) 883 80 43
E-Postabuyukcekmece@iskur.gov.tr
AdresFatih Mah. Kalyon Sok. No:5 Büyükçekmece / İSTANBUL
Haritaİşkur Büyükçekmece Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>
İşkur Ümraniye Hizmet Merkezi
Telefon(0 216) 523 90 26 - (0 216) 521 25 61 - (0 216) 523 90 19 - (0216) 523 90 23 - (0 216) 523 26 44
Faks(0 216) 523 90 25
E-Postaumraniye@iskur.gov.tr
AdresAtakent Mah. Alemdağ Cad. No.372/1 Ümraniye/İSTANBUL
Haritaİşkur Ümraniye Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>
İşkur Başakşehir Hizmet Merkezi
Telefon(0 212) 407 07 98 - 671 46 58 - 671 92 09
Faks(0 212) 549 93 56
E-Postabasaksehir@iskur.gov.tr
AdresZiya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No : 102 Sicimoğlu İş Merkezi 1.kat Başakşehir \ İSTANBUL
Haritaİşkur Başakşehir Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>
İşkur Tuzla Ek Hizmet Merkezi
Telefon0(216) 511 25 42-43-46
Faks0(216) 395 92 96
E-Postatuzla@iskur.gov.tr
AdresYayla Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:45 Tuzla/İSTANBUL
Haritaİşkur Tuzla Hizmet Merkezi Ulaşım Haritası >>
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