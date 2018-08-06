Ercan Taner NTV'den ayrıldı! İşte Ercan Taner'in NTV'den ayrılma sebebi!

Duayen spor muhabiri ve spiker Ercan Taner, NTV'deki görevinden ayrıldı!

Ercan Taner; "NTV'den bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Siz sayın seyircilerime bugüne kadar gösterdiğiniz ilgiden ve 35 yıldır bu meslekte bana vermiş olduğunuz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Saygı ve sevgilerimle..." şeklinde tweet atarak haberi duyurdu.​

Ercan Taner, 1964 yılında Ankara'da doğmuştur. Yugoslav göçmeni bir ailenin üyesidir. Babası eski futbol antrenörü Ziya Taner'dir. Ercan Taner, gençliğinde futbol da oynadı 1974 yılında 1. lig futbolcusu olamayacağını teknik direktör olan babası Ziya Taner'den öğrendi.

Ercan Taner, 18 yaşında iken TRT'nin açtığı spikerlik sınavlarına katılarak kazandı ve TRT'de spikerliğe 1983 yılında başladı. Daha sonra kurulduğu günden beri Lig TV'de ve Show TV'de görev aldı. Kendine has anlatımıyla futbol severlerin gönlünde taht kurdu. Sadece futbol anlatmadı. Boks, basketbol, voleybol, tekvando, binicilik, ritmik jimnastik, buz hokeyi ve kayak yarışmalarını da anlattı.

Ercan Taner, Burçin Taner ile evlidir ve Batuhan Taner (d.7 Temmuz 1990) adında oğlu vardır.

2014 yılında Mert Aydın ile birlikte hazırladıkları, NTV Radyo'da yayınlanan "Ateş Arabaları: 2. Dünya Savaşı ve Futbol" adlı ortak radyo programıyla Sedat Sialında ödülünü kazanmıştır.