Yol Durumu
  1. Adnan firarda
  2. Bayrak yarışı

Gazi’den yine ’cü çıktı

Gazi’den yine FETÖ’cü çıktı
Gazi Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada Yargıtay eski Başkanı 'ın damadı Doç. Dr. Serhat Işık'ın tutuklandığı ortaya çıktı. FETÖ tepe yönetimiyle irtibatına dikkat çekilen şüpheli Işık, örgütün ele başı 'in firari doktoru Tuncay Delibaşı ile irtibatını anlattı.

YÜKSEL TEMEL
Etiketler: , , ,
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar