Gazi’den yine FETÖ’cü çıktı

Gazi Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada Yargıtay eski Başkanı Ali Alkan'ın damadı Doç. Dr. Serhat Işık'ın tutuklandığı ortaya çıktı. FETÖ tepe yönetimiyle irtibatına dikkat çekilen şüpheli Işık, örgütün ele başı Fetullah Gülen'in firari doktoru Tuncay Delibaşı ile irtibatını anlattı.
YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL
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