Teröristlere ağır darbe! İnleri başlarına yıkıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan yaylalar teröristlerden temizlendikten sonra güvenlik kuvvetleri bölgede örgüt mensuplarının kullandığı sığınak, barınakları teker teker tespit edip patlatarak imha ediyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan yaylalar teröristlerden temizlendikten sonra güvenlik kuvvetleri bölgede örgüt mensuplarının kullandığı sığınak, barınakları teker teker tespit edip patlatarak imha ediyor.
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