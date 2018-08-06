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Teröristlere ağır darbe! İnleri başlarına yıkıldı

İnleri başlarına yıkıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan yaylalar teröristlerden temizlendikten sonra güvenlik kuvvetleri bölgede örgüt mensuplarının kullandığı sığınak, barınakları teker teker tespit edip patlatarak imha ediyor.

  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 11:25
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