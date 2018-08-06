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  1. 6 Ağustos 2018 İŞKUR İş İlanları - 27205 Açık İş İlanı

'da altın fiyatları ne oldu? Kapalıçarşı'da kapanış sonrası altın fiyatı ne kadar?

Altın kaç tl? Gram altın fiyatları ne oldu? Altının son fiyatı? ve tam altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşıda altın kapanış fiyatları ne oldu?

'da 24 ayar ın gramı günü yüzde 1,35 artışla 201,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta 330,00 lira, Cumhuriyet altını 1.349,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,35 yükselişle 201,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)198,80199,00201,50201,70
Cumhuriyet Ata Lira1.310,001.331,001.328,001.349,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)181,30185,30183,50187,50
Lira(Tam) Ziynet1.280,001.300,001.298,001.318,00
Yarım Ziynet640,00650,00649,00659,00
Çeyrek Ziynet320,00325,00325,00330,00
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 17:14
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