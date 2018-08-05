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Son görev

Son görev
Hakkari'de kalleş saldırıda olan 'ın naaşını uçağa kadar arkadaşları taşıdı. Yılmaz, Nizip'te yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Hülya Yılmaz, gözyaşları arasında eşinin fotoğrafını taşıdı.

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