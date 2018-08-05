Hakkari'de kalleş saldırıda şehit olan Recep Emre Yılmaz'ın naaşını uçağa kadar arkadaşları taşıdı. Yılmaz, Gaziantep Nizip'te yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Hülya Yılmaz, gözyaşları arasında eşinin fotoğrafını taşıdı.
Son görev
Etiketler: Hakkari , Gaziantep , şehit , Recep Emre Yılmaz
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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