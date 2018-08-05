İncirlik’e suç duyurusu

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuyla ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve İncirlik Üssü'nde görevli subayların da aralarında bulunduğu 11 ABD'li askerin darbe girişimi gecesi FETÖ ile birlikte hareket ettikleri ileri sürüldü. FETÖ'cülerle ABD'li komutanların bir birada bulundukları fotoğraflar delil olarak sunuldu.
NAZAN ERDEM
NAZAN ERDEM
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