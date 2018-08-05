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’e suç duyurusu

İncirlik’e suç duyurusu
Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuyla Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve Üssü'nde görevli subayların da aralarında bulunduğu 11 ABD'li askerin darbe girişimi gecesi ile birlikte hareket ettikleri ileri sürüldü. FETÖ'cülerle ABD'li komutanların bir birada bulundukları fotoğraflar delil olarak sunuldu.

NAZAN ERDEM
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