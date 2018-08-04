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İnce'ciler 'i bu yla vuruyor: Yüz'de 40'ın altında oy alırsam ekibimle istifa ederim

içerisindeki kurultay tartışmaları sürüyor. Parti içerisindeki çekişmeler kurultay için yeterli delege imza sayısı toplanmadığı yönünde kamuoyunun gündemine yansıyor.

İnceciler Bay kemali bu videoyla vuruyor

'yi destekleyenler ise Genel Başkanı Kemal ve ekibine karşı tam saha baskı uyguluyor.

Bu amaçla sosyal medyada da Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı konuşmalar İnce'ye yakın Twitter hesapları tarafından paylaşılıyor.

"YÜZDE 40'IN ALTINDA OY ALIRSAM İSTİFA EDERİM"

Paylaşılan son da da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'de 2011 yılında yaptığı sözlerine yer veriliyor. O konuşmada Kılıçdaroğlu, "'ın altında oy alırsam ekibimle birlikte istifa ederim" ifadelerini kullanıyor.

Bir diğer videoda ise delegeye mesaj veren Kılıçdaroğlu, delegelerin iki yönlü olmaması gerektiğini söylüyor. CHP lideri, Kurultay için imza verenlerin daha sonradan taraf değiştirmemeleri gerektiğini dile getiriyor.

İşte o konuşma:

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 12:02
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