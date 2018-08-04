Muharrem İnce'yi destekleyenler ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine karşı tam saha baskı uyguluyor.

Bu amaçla sosyal medyada da Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı konuşmalar İnce'ye yakın Twitter hesapları tarafından paylaşılıyor.

"YÜZDE 40'IN ALTINDA OY ALIRSAM İSTİFA EDERİM"

Paylaşılan son videoda da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Olay TV'de 2011 yılında yaptığı sözlerine yer veriliyor. O konuşmada Kılıçdaroğlu, "Yüzde 40'ın altında oy alırsam ekibimle birlikte istifa ederim" ifadelerini kullanıyor.

Bir diğer videoda ise delegeye mesaj veren Kılıçdaroğlu, delegelerin iki yönlü olmaması gerektiğini söylüyor. CHP lideri, Kurultay için imza verenlerin daha sonradan taraf değiştirmemeleri gerektiğini dile getiriyor.