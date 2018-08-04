Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesaplarını soracağız. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir." diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının o kısmı:



"BUGÜNE KADAR HİÇBİR ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE KOYMADIK"



5 Temmuz gecesi namlulara meydan okuyan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi şehit olan ve yaralanan gazilerimizi bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Al yazmalı Aybüke Öğretmeni, evlatlarını korumak için bombaların üzerine atılan Hatice Belgin'i, geçtiğimiz günlerde 11 aylık Bedirhan bebeği ile şehit olan Nurcan Karakaya kardeşimizi burada özellikle rahmetle anmak istiyorum. Hamdolsun bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık.

"ONLARA DESTEK VERENLER DE BUNUN HESABINI VERECEKTİR"

Tüm şehitlerimizin hesabını sorduk, tek tek sormaya da devam edeceğiz. Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. Bu konuda durmak yok, onlar inlere girecek, biz onları inlerinde takip edeceğiz. Türkiye devleti çok büyük bir devlettir. Bu devlet kime demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesaplarını soracağız. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir.

