İmar Barışı’na düşük faizli kredi

İMAR Barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, Yapı Kayıt Belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gitti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, başvuru süreci 31 Ekim'de sona erecek İmar Barışı uygulamasından daha fazla vatandaşın faydalanmasını sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın , Yapı Kayıt Belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gittiği belirtilerek, 3 bankanın hazırladığı 'İmar Barışı Kredisi'nin 6 Ağustos'tan itibaren başvuru sahiplerinin kullanımına sunulacağı aktarıldı. Açıklamaya göre; başvuru sahipleri, İmar Barışı'na konu tahakkuk tutarları kadar finansman ihtiyaçlarını 60 aya kadar vade seçenekleriyle, aylık yüzde 1.33'ten başlayan faiz oranlarıyla kredi alarak karşılayabilecek. Vatandaşlar 'Yapı Kayıt Belgesi' almak için 31 Aralık'a kadar ödeme yapabilecek.
3.5 MİLYON BAŞVURU
VATANDAŞLARIN e-devlet üzerinden 8 Haziran'da başvurularını yapmaya başladığı düzenleme kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi almak için müracaat edenlerin sayısı 3.5 milyona yaklaştı. Son 1 ayda 1 milyonun üzerinde vatandaş daha 'İmar Barışı'ndan yararlanmak için müracaatta bulundu.
NASIL HESAPLANIYOR?
YAPI Kayıt Belgesi bedeli, yapıların özellikleri ve metrekaresine göre hesaplanıyor. Buna göre; tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin lira esas alınarak hesap ediliyor.
3.5 MİLYON BAŞVURU
VATANDAŞLARIN e-devlet üzerinden 8 Haziran'da başvurularını yapmaya başladığı düzenleme kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi almak için müracaat edenlerin sayısı 3.5 milyona yaklaştı. Son 1 ayda 1 milyonun üzerinde vatandaş daha 'İmar Barışı'ndan yararlanmak için müracaatta bulundu.
NASIL HESAPLANIYOR?
YAPI Kayıt Belgesi bedeli, yapıların özellikleri ve metrekaresine göre hesaplanıyor. Buna göre; tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin lira esas alınarak hesap ediliyor.
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