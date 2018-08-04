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Herkes zarar görür

Herkes zarar görür
Başkan 'ın Brunson krizi sırasında 'dan 'ı aradığı öğrenildi. Erdoğan, 'de yargının bağımsız olduğunu, 'nin tavrını doğru bulmadığını belirtip, Türkiye'nin kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Erdoğan, "Böyle bir gerilimden herkes zarar görür. Sadece biz değil, ABD'de zarar görür" dedi.



ZÜBEYDE YALÇIN
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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