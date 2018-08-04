Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Brunson krizi sırasında Güney Afrika'dan Donald Trump'ı aradığı öğrenildi. Erdoğan, Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu, ABD'nin tavrını doğru bulmadığını belirtip, Türkiye'nin kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Erdoğan, "Böyle bir gerilimden herkes zarar görür. Sadece biz değil, ABD'de zarar görür" dedi.
ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN
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