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Bedirhan bebeği unutmadı!

'lı teröristlerin korkulu rüyası , eğitim yürüyüşlerinde 11 aylık Bedirhan bebeği de unutmadı.

Bordo Bereliler Bedirhan bebeği unutmadı!

Yüksekova'da düzenlenen kalleş saldırıda annesiyle birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan bebeği unutmadı. İnstagram üzerinden paylaşılan video tüyleri diken diken etti.

"BEDİRHAN BEBEK RUHUN ŞAD OLSUN"

'da anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğini hedef alan kalleş saldırı tüm 'yi derinden sarstı. Birçok kişi teröre lanet okurken, bordo Berelilerin 11 aylık Bedirhan bebek için sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım duygulandırdı.

Tüyleri diken diken eden videoda Bordo Bereliler kıta yürüyüş kararını, "Bedirhan Bebek ruhun şad olsun" diye aldı.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 10:01
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