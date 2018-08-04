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18 ilde eşzamanlı operasyonu

Sabah saatlerinde merkezi Van olmak üzere 18 ilde eşzamanlı olarak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

18 ilde eşzamanlı FETÖ operasyonu

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü /PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüte üye askerlerle 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemiyle irtibat kurduklarını belirledi.

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Van merkezli 18 ilde operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van, Adana, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Muğla, Osmaniye, Tokat ve Trabzon'da belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda, 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 10:57
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