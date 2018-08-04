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Bedelli askerlik yapanlar işsizlik maaşı alabilecek mi?

Bedelli askerlik yürürlüğe girdi. Son başvuru tarihi 3 Kasım. Gençler, 15 bin TL karşılığında 21 günlük eğitimin ardından vatani görevini yapmış sayılacak. Peki bedelli askerlik yapacak adaylar işten ayrılarak 21 günlük eğitime gitmek isterlerse kıdem tazminatı alabilecekler mi? Bedelli asker yapan askerler işsizlik maaşı alabilecek mi? Bedelli askerlik yapanların işsizlik maaşı ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde...

Bedelli askerlik yapanlar işsizlik maaşı alabilecek mi?

Bedelli askerlikle ilgili yasa Resmi Gazete'de yayımlandı ve şimdi süreç başladı. Yaklaşık 1.5 milyonu ilgilendiren yasada çalışanlar isterlerse ücretsiz izinli sayılarak 21 günlük eğitime gidecek ve sonra işlerine geri dönecek. Ancak işlerinden ayrılarak 21 günlük eğitime gitmek isterlerse ve en az 1 yıllık kıdemleri de varsa 1475 Sayılı Yasa'nın 14. maddesi gereğince kıdem tazminatlarını alabilecekler.

  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 02:57
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