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da'da hain saldırı: 1'i ağır 9 polis yaralı

Hakkaride hain saldırı!
'nin ilçesinde görevden dönen polis aracın geçişi sırasında 'lı teröristler tarafından patlatılan EYP sonucu 1'i ağır 9 polis yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova Çobanpınar Meşkan Tepeden dönen polislerin içerisinde bulunduğu zıhlı kirpinin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yolda düzenlen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ilk bilgilere göre 1 ağır 8'i hafif 9 polis yaralandı.

Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi" denildi.
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  • 03 Ağustos 2018, Cuma 01:19
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