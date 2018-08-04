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Son dakika: Bedelli askerlikte yeni gelişme! Bedelli askerlikte celp dönemi nasıl belirlenecek?

Binlerce başvurunun beklendiği bedelli askerlik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bedelli askerlik başvuru kılavuzu da asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Kılavuzun yayımlanmasından sonra akıllara "Celp dönemleri nasıl oluşturulacak?" sorusu geldi. Milli Savunma Bakanlığının bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Peki bedelli askerlik başvurusu nereye yapılabilecek? Bedelli askerliğe hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek? Bedelli askerlik hangi illerde yapılacak? Bedellide 21 günlük eğitimin içeriği ne olacak? Bedelli askerlik ödemesinde taksit yapılacak mı? Bedelli askerlik ödemesi hangi bankalara yatırılacak? İşte bedelli askerlik ile ilgili tüm merak edilenler...

Bedelli askerlikle ilgili flaş ayrıntılar

Bedelli askerlik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Binlerce kişinin beklediği bedelli askerlik başvuruları askerlik şubeleri, e-Devlet veya konsolosluklara yapılacak. 15 bin liralık ödeme, Halkbank ve Ziraat Bankası'na yatırılacak, taksit yapılmayacak. Bakanlığın sitesinin(asal.msb.gov.tr) çökmesine neden olan kılavuza göre, 15 bin lira karşılığında bedelli askerlikten yararlanmak isteyen hak sahipleri 3 aylık başvuru süresi (3 Kasım 2018 dahil) içinde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 11:01
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