Son dakika: Bedelli askerlikte yeni gelişme! Bedelli askerlikte celp dönemi nasıl belirlenecek?

Bedelli askerlik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Binlerce kişinin beklediği bedelli askerlik başvuruları askerlik şubeleri, e-Devlet veya konsolosluklara yapılacak. 15 bin liralık ödeme, Halkbank ve Ziraat Bankası'na yatırılacak, taksit yapılmayacak. Bakanlığın sitesinin(asal.msb.gov.tr) çökmesine neden olan kılavuza göre, 15 bin lira karşılığında bedelli askerlikten yararlanmak isteyen hak sahipleri 3 aylık başvuru süresi (3 Kasım 2018 dahil) içinde işlemlerini gerçekleştirebilecek.