Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu : 38 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Başakşehir, Eyüpsultan, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe ve Tuzla'da 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
38 KİŞİ GÖZALTINDA
Terör örgütüne yönelik düzenlenen ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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