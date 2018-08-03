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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu : 38 gözaltı

İstanul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

İstanbulda DEAŞa büyük darbe!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Başakşehir, Eyüpsultan, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe ve Tuzla'da 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

38 KİŞİ GÖZALTINDA

Terör örgütüne yönelik düzenlenen ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

  • 03 Ağustos 2018, Cuma 10:31
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