Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Türkiye-ABD kriziyle ilgili konuşan Bakan Albayrak,"Masada çözüme yönelik önemli irade var." açıklamasında bulundu.

İşte Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"MASADA ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNEMLİ BİR İRADE VAR"

"Rasyonel bir akılla süreci yönetmek lazım. İki ülke ilişkileri tarihi geçmişi olan ilişkiler. Güçlü tarihi ilişkileri bu çerçevede değerlendirip yönetmek lazım. Son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yürütülmesi lazım. Devlet ağırlığını elden bırakmamak lazım. Sabah gerçekleşen dışişleri bakanları arasındaki görüşme iradenin masada olduğunu görüyoruz. ABD ile ilişkilerde bugünden yarına bakmamak lazım. Sabah Dışişleri Bakanımızla da görüştüm. İki ülke arasında güçlü bir iradenin masada olduğu ortaya koyulmuş. İki ülkenin Dışişleri Bakanı da çözüm yönünde irade ortaya koymaya yönelik netice alınmış. ABD ile dünden daha iyi bir noktadayız. İlişkiler hiçbir zaman kopmaz. Yapıcı bir iletişimin devam etmesi için güçlü bir irade ortaya konmuş. "

"OVP'Yİ EYLÜL'ÜN İLK YARISINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

ABD ile ilişkilerin piyasaya etkisiyle ilgili olarak Albayrak, "Günlük politikalarla Türkiye'yi yönetmememiz lazım. Gündelik dalgalanmalarla yaşayan değil. Türkiye olarak biz artık güncel ve gündelik dalgalanmalarla değil yapısal olarak güçlü bir dönüşümü başlattık. Türkiye olarak sağlıklı bir büyümeyi bütçe disiplini ve dengeli mali disiplinle eşgüdümlü yürütmek durumundayız. Çok daha gerçekçi bir OVP'den bahsediyoruz. Biz artık katılımcı bir düzeyde yoğun bir çerçeveyi ortaya koymamız gerekiyor. Yeni Türkiye vizyonu dediğimiz resmi ortaya koymamız gerekiyor. Küresel değişimi doğru ması ve net hedefleri destekleyen politikaları ortaya koyması gerekiyor. Uyum ortaya koymak gerekiyor. OVP için ilk toplantımızı bu hafta yaptık. Eylül ayının ilk yarısında açıklayacağız. İnandırıcı, güçlü ve kararlı adımlar atacağız. Kamu olarak biz tasarruf sürecini başlattık. Kamuda yüzde 30'a varan tasarruf hedefleniyor. Hazine borçlanma oranını yüzde 125'den yüzde 110'a düşürdük. Türkiye çok güçlü bir ülke. İhracat rakamlarına bakınca bunu görüyoruz" dedi.

"ENFLASYON VE FAİZİN DÜŞMESİNİ GÖRECEĞİZ"

Albayrak yeni adımlar olup olmayacağına yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Piyasadaki dalgalanma ve oluşabilecek kırılganlığı azaltma noktasında enflasyonun dizginlenmesi için ciddi bir hedefimiz var. BDDK'nın tebliği önemli. Cari açığın dengelenmesi. Türkiye hem mali disiplinle fiyat istikrarından ve büyümeden taviz vermeyecek. Dün önemli bir adım attı BDDK. MB'nin adımları hakeza öyle. Türkiye ekonomisi son 1-1,5 yıldır farklı muamelelere maruz kaldı. Risk primi gerçekçi değil. Bunun aşağı yönde kırılacağı ile ilgili hiçbir şüphem yok. Enflasyon ve faizlerin aşağı yönlü inmesini önümüzdeki dönemde göreceğiz."

"ENFLASYONDA TEK HANELER 2019'DA GÖRÜLECEK"

Albayrak şöyle devam etti: "Piyasa ile her konuda mutabık kalmayabilirsiniz, farklı baktığımız resimler de olabilir. Merkez Bankası'nın haklı çıktığı bir resim var. Bir numaralı hedefimiz enflasyon ve faiz düşüşü. 2019 yılı itibariyle enflasyonda tek haneleri göreceğiz. Çok somut adımlar atmaya başladık. Beş yıllık öyle güçlü bir resim çizeceğiz ki, adımların hepsinin ne kadar uyumlu olacağını görecek herkes. Türkiye'nin bu trendi hem yatırımcısına hem de vatandaşının refah düzeyinin zenginliğini ortaya koyacak. Piyasaya çok uyumlu ve hızlı hareket etmek lazım. Eylül ayında program açıklandığında bugüne kadarki OVP'lerin hiçbirine benzemeyen bir dönüşümü görecek herkes."

"SERMAYE PİYASALARI İÇİN GÜÇLÜ ADIM ATILACAK"

Albayrak, sermaye piyasalarının piyasa ve pazar genişliği için güçlü adım atacaklarını belirterek, "Uyum, uyum, uyum. Herkesin aynı hedefe birlikte yürüdüğü senkronize güçlü koordineli ekonomi yönetimi dönemine emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.

Türkiye için tehditlerden daha büyük fırsatların olduğunu kaydeden Albayrak şunları kaydetti: "Bu dönemi güçlü ve kararlı ekonomi yönetimiyle birlikte birleştirdiğimizde inanılmaz fırsat penceresi ile karşı karşıyayız. Türkiye küresel ticarette stratejik avantajı olan bir ülke. Batıdan doğuya sanayi üretim dönüşümünü ortaya koyacak şekilde konumlandıracak destek politikalarını. Bakanlarımız özel sektör mantığıyla Türkiye'deki süreçleri, kamunun aklıyla özel sektör mantığını birleştirecek şekilde çok daha dinamik süreci başlattı. Biz güçlük yaşamayacağız. Enflasyon beklentilerin altında, pozitif bir süreç. Yıl sonuna kadar daha da olumlu gelişecek. Biz tedbirleri çok güçlü alıyoruz. Hal yasası ile ilgili adımlar, Ticaret Bakanlığı sürpriz çalışmalar yapıyor."