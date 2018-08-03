Son dakika: Başkan Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tek tek anlattı.Erdoğan yeni dönemde gerçekleştirilecek projeleri 'yeni dönemin ateşleyicisi' olarak vurgularken 400 projenin 48'inin savunma sanayiine ait olduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Aziz milletim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Misafirlerimize sizlere milletin evine hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine resmen geçtiğimiz 24 Haziran seçim sonuçlarının milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Geçmişteki örneklerinden farklı olarak bu dönüşüm tamamen demokratik sistem içinde gerçekleşmiştir. Yeni yönetim sistemimizin demokrasi tarihimizin zirvesini oluşturduğuna inanıyorum. Türkiye yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip yönetim sistemi arayışında tarihi dönüşümünü başarıyla tamamlamıştır. Ülkemizin istikbalinde emeği geçmiş herkesi rahmetle yad ediyorum. Bugünkü proje toplantımızı önemli bir adım olarak görüyorum. Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha yükseklere çıkartarak gelecek nesillere aktarmaktır.Bir yandan yeni yönetim sisteminin mimarisini oluşturuyor, diğer yandan milletimize verdiğimiz sözleri hayata geçirerek projeleri hazırlıyoruz.

UZUN VADELİ PROGRAM KASIM AYI SONUNDA AÇIKLANACAK

İlk iş olarak Cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın yeni teşkilat yapılarını oluşturduk. Yeni kurulan başkanlıkların kurulların ve ofislerin işler haline getirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. Orta vadeli programı Ağustos ayının sonuna kadar kamuoyuna duyurmayı düşünüyoruz. Uzun vadeli program ise Kasım ayının sonuna kadar açıklanacak. Bakanlıkların Kasım 2023 planları kasım sonuna kadar tamamlanacak.



​E-DEVLET SİSTEMİ ETKİNLEŞECEK

Bu projeleri hazırlarken mevcut bütçe kaynakları ile sürdürülmesine özen gösterdik. İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir.Kaynakların çeşitlendirilmesi burda büyük önem arz ediyor. Yeni dönemde tüm kurumları ilgili bakanlıklar etrafında topladık. Bu projelerden biri E-Devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Tüm icraatların 81 il bazında takibinin yapılacağı sistemi etkinleştireceğiz. Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların 100 günde yapmayı planladıkları önemli projeleri var.



400 PROJENİN 48'İ SAVUNMA SANAYİSİ'NE AİT

Programımızdaki 400 projenin 48'i Savunma Sanayisi'ne ait. Türkiye'nin her alanda tehdide ve baskıya maruz kaldığımız bir dönemde kendi göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma bizim için kıymetlidir. Bu projeler lazer silahından uydu ve uydu fırtlatma projelerine, insansız hava aracı, helikopter motoru ve muharip savaş uçağı tasarımından mühimmata kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Geçtiğimiz 5 yılda yaşananlar savunma sanayisinin önemini gösteriyor. Güçlü ordu demek hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmatına ve yazılımına kadar sizin kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu demektir.Her ne olursa olsun, savunma sanayi projelerinden taviz vermeyeceğiz.



ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN CİNSEL SUÇLARA GEREKEN DÜZENLEME YAPILACAK

Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. FETÖ'nün yargı sistemimizde yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe katettik.Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturuyoruz. Bir yandan ordumuzun kritik birimlerinde uzmanlığa dayalı bir personel yapısına geçerken, diğer yandan da her alanda kendi kendimize yeterli bir savunma sanayi kurmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde yüzde 25 gibi bir güce sahipken, şimdi bu yüzde 65'e ulaşmıştır. Bunu artık daha da artırmak durumundayız. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda, toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız. Asla bundan taviz yok.

DÜNYANIN BAŞKA HİÇBİR ÜLKESİNDE YOKTUR

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız… Dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik hizmetine sahip ülkeyiz. Sağlık sigortası primini gücüne göre ödüyor, ödemeyenlerin primini devlet üstleniyor. Emeklilik konusunda bizdeki kadar kolaylaştırıcı uygulamalar dünyanın başka hiçbir ülkesinde yoktur. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen tasarruf teşvik ve konut edindirme yardımını biz iade ettik. Şu rakamları özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Tasarruf teşvik fonu için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira, konut edindirme yardımı için 8 milyon kişiye 3,5 milyar lira geri ödeme yaptık.

EMEKLİYE MÜJDE

Dedim ya ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözünü yerine getiriyoruz. Mesleki eğitim kurslarıyla vatandaşlara yapılacak en büyük kalıcı yardım olduğuna inanıyoruz. Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programların yararlanıcı sayısını 248.000'den 375.000'ne çıkarılması. Önceliğimiz imalat ve bilişim sektörleridir. Er-erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetleri faydalandırılmasını sağlıyoruz. Her yıl 100 bin gencimizin ilk uygulamayı başlatıyoruz. İstihdamın artırılması için kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları genişletiyoruz.

KANAL İSTANBUL TAMAMLANACAK

Çevre ve şehircilik Bakanlığımız… Binalarımız gayet güzel, fiyatlar uygun. Kentsel dönüşüm projelerimiz devam ediyor. Denizlerimizi temiz tutmak için yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde mavi bayraklı plaj sayısını 459'a çıkardık. Ülkemiz genelinde çevre düzeni planlarının ve kıyı kenar çizgilerinin tespitine yönelik çalışmaları tamamladık. Program çerçevesinde Kanal İstanbul projelerinin taşınmaz devirlerini tamamlayacak ve imar planlarını onaya sunuyoruz. Görüldüğü gibi 22 milyon metre kare arazinin TOKİ'ye devriyle tamamlanıyor. Türkiye'nin bu projesini hayata geçirmeye kararlıyız. Kanal İstanbul'un iki tarafına iki butik şehir kuracağız.



YATAY MİMARİYİ HAKİM KILACAĞIZ

Bir keresinde Selimiye'nin önünde bir Romen tankeri yandı ve 7 aya aşkın bir süre bu devam etti. İşte geçenlerde kısa bir süre önce yine Kandilli civarında orada bir yalıya bir kuru yük gemisi bindirdi. Yine bu sabah bir gemi tanker aynı şekilde arıza yaptı. Saatlerce boğaz tıkandı. Bütünüyle bizim bunun alternatifini üretmemiz gerekiyordu. Şimdi biz tabi bu projeyle bir şey hallediyoruz. Hem alternatif üretiyoruz. Bu alternatifle beraber de iki tane butik şehir kuruyoruz. Kanal İstanbul'un her iki tarafında birer butik şehir. Aynı zamanda rezerv alanlarımızı oluşturacak. Gerçekten hep söylediğimiz dikey mimarının egemen olduğu değil yatay mimarinin egemen olduğu anlayışı hakim kılacağız. İstanbul buna hasret. Bir Süveyş Kanalı olacak da niçin bir Kanal İstanbul olmasın? İşte güzelliği görüyorsunuz, marinalara varıncaya kadar. Bütün bu düzenlemeleri yapma şansımız var. Mimarlarımız çalışmalarını son safhaya getiriyorlar. Yap işlet devret ya da kamu özel ortaklığıyla biz bu projeyi hayata geçireceğiz. Bunun durdurulması diye bir şey yok. Biz bu projeyi olmazsa olmaz görüyorum.

EKONOMİK BİR SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ

"Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanındaki programlarımızı yavaşlattığı bir gerçektir. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki hadiselerin hedefinde ekonomimizin de bulunduğunu görüyoruz. Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Bu tuzakları bize çok kurdular, hepsini de aştık, bunu da aşacağız.Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz.



MİLLETİME SESLENİYORUM DÖVİZLERİ ÇIKARTIN

Milletime diyorum ki, yastık altından gelin dövizlerini çıkartın.Dolarlarınızı avrolarınızı çıkartın, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL'ye nakde dönüştürün. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun"

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Millet Bahçeleri… Beşini bu dönemde tamamlıyoruz. Altısının inşasına, 22'sinin de projesine başlıyoruz. Atatürk Havalimanı'nı 29 Ekim'de, havalimanı bittikten sonra süratle yavaş yavaş Atatürk Havalimanı'nı oraya taşıyoruz. Ve diğer taraftan da Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalarımızı inşallah başlatacağız ve en kısa zamanda Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak.

MUSUL VE BASRA KONSOLOSLUKLARI AÇILACAK​

FETÖ'nün finans kaynaklarının kesilmesi çalışmalarımız sürüyor. Musul ve Basra konsolosluklarımız 100 gün içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz. Filistinli kardeşlerimize her platformda destek olmayı sürdüreceğiz. Filistin, yalnız değilsin. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza geliyorum… Enerji ihtiyacımızın karşılanması konusunda çok önemli başarılara imza attık. Ülkemize 530 yeni hidroelektrik santrali kazandırdık. Şimdi buna nükleer enerjiyi ekliyoruz. Akkuyu'nun inşası sürüyor. Bildiğiniz gibi Ruslarla beraber yapıyoruz. ilk ünitesini 2023'te hizmete alıyoruz. Sinop ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten, TANAP, Türk Akımı ve doğu Akdeniz boru hattı gibi tarihi nitelikteki projeleri hayata geçiriyoruz.



ŞIRNAK VE ARTVİN'E DOĞALGAZ VERİLECEK

Şırnak ve Artvin'e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkari'yi de ilave etmek. Akdeniz'de bir derin deniz bir sığ sondajı başlatıyoruz. Birileri bir araya gelmişler, konuşmuşlar falan. Türkiye ne yapıyor gibi… Türkiye bildiğini yapıyor. Bunu yapacağız. Denizlerdeki hidrokarban arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz.



SPORA VE SANATA DESTEK

Şimdi de geliyorum Gençlik ve Spor Bakanlığımıza… hiçbir dönemde olmayan yatırımlar bu dönemde oldu. Spor tesislerimizin sayısını 1575'ten 5500'ün üzerine, lisanslı sporcu sayımızı 278 binden 8,5 milyona, spor kulübü sayımızı 6 binden 14 binin üzerine çıkardık. Yeni yapılacak 9 stadyumdan birinin yer teslimini, üçünün yıkımını, 5'inin de proje çalışmasını tamamlıyoruz. Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuğumuzu taramadan geçiriyoruz. Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerinin düzenlendiği gençlik merkezlerimizin sayısını 64'ten 279'a çıkardık. Gençlik kamplarımızda misafir edeceğimiz evlatlarımızın kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. 20 bin okulumuzda gençlik temsilcileri belirliyoruz. STK'ların gençlik ve spor alanındaki 400 projesine destek veriyoruz.

'TÜRKİYE'NİN DAHA İDDİALI HEDEFLERİ VAR'

Hazine ve Maliye Bakanlığımızla kamunun mali kaynaklarını tek elde topladık. Politikalar sayesinde kişi başı milli gelirimizi 11 bin dolara, yıllık ihracatımızı 36 bin dolardan Temmuz ayı itibariyle 163 milyar dolara çıkardık. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'tan yüzde 8,4'e düşürdük. Ülkemiz büyüdükçe geliştikçe her alanda olduğu gibi makroekonomik ölçeklerimiz de gelişmiştir. Bugün artık Türkiye'nin daha iddialı hedefleri vardır.

JANDARMA TAKTİK İNSANSIZ HAVA ARACI KOMUTANLIĞI

Bakanlığın 15 ayrı hizmetini e-devlet üzerinden sunmaya başlayarak önemli bir tasarrufa gidiyoruz. Mobil plaka tanıma sistemi yüzde 27 oranında yaygınlaştırıyoruz. Elektronik belediye projesiyle belediyelerin yazılımlarının ortak platformda bulunma çalışmalarında yüzde 15 ilerleme sağlıyoruz. Uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilde daha narko timler kuruyoruz. 112 merkezlerinin sayısını 32'den 42'ye çıkartıyoruz. Geçici barınma merkezlerinden beş tanesi daha iyi koşullarda merkezlere naklediyoruz. Elazığ ve Van'a ilave olarak Gaziantep'te de Jandarma Taktik İnsansız Hava Aracı Komutanlığı kuruyoruz. FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelemesini tamamlıyoruz.



Jandarma ve emniyetin balistik analiz sistemlerindeki ortak sorgu imkanlarını geliştiriyoruz. Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru 7 bin bekçi, jandarmaya 500 subay, 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 44 subay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz. Emniyet ve Jandarmayı 459 yeni zırhlı araçla takviye ediyoruz.

TURİZMDE YENİ PAZARLARA AÇILIYORUZ

İnşallah yeni dönemde turizmin içinden gelen, sektörün içinden gelen arkadaşımızla kültür ve turizm bakanlığımızı yürüteceğiz. Turizm alanında özel sektörümüzün gayretiyle son dönemde yaptığımız talihsiz hadiselerle bir parça gölgelenmişti. Sektörde geçtiğimiz yıldan itibaren başlayan toparlanma bu yıl adeta bir patlamaya dönüştü.

Turizmde yeni pazarlara açılıyoruz. Nüfus ve ekonomi olarak dünyanın en büyük gücü haline gelmiş olan Çin'in turizm pazarındaki yerinin artırılması için eylem planı hazırlıyoruz. Daha büyük sıçramaların altyapısını kuruyoruz. İstanbuL AKM'nin ihalesini sonuçlandırarak gereken adımları attık. Ve aynı şekilde Gaziosmanpaşa'da Meşhur Rami Kışlasını kütüphaneye dönüştürmek üzere adımlarımızı attık, birinci etabındaki fiziki gerçekleşmeyi yüzde 45'e çıkartıyoruz. Şimdi de Kuleli Askerli lisesi geliyor. Müzeye dönüştürmek için projeleri tamamlıyoruz.

İstanbul müze fakiri. Onun için bu adımları atıyoruz, sürprizlerimiz var size. Bunları şimdi açıklamayacağız. İkinci üç ay, üçüncü üç ay var. Bu arada projelerimizi bitirmiş olacağız. İstanbul'da kültürel miras��mızı korumaya yönelik 14 projeyi daha tamamlıyoruz. Göbeklitepe Ören yerini ziyarete açıyoruz. Gitmeyenler muhakkak gitsin. Resmi açılışını yapacağım. Bosna'daki Dirina Köprüsünün restorasyonunu bitiriyoruz.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN DAHA ATIYORUZ

Geliyorum Milli Eğitim Bakanlığımıza… Okullarımız için yaptığımız yatırımlarla 575 bine çıkarttık. Böylece sınıflarımızdaki öğrenci sayısını da hatırlayın, 70'li 100'lü sınıflarımız vardı. Şimdi bunları 30 ve daha altına indirdik. Bu sınıflar boş kalmasın diye 605 bin yeni öğretmen atayarak toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttik. İlk ve orta öğretimde hatırlatın ders kitabı bulamazdık. Ama şimdi ders kitaplarını okullar açılırken sıralarının üzerine ücretsiz olarak koyduk. İmkanı olmayan ailelere eğitim yardımı yaparak tüm evlatlarımızın okula gitmesini sağladık. Eğitim öğretimin içeriği konusunda arzu ettiğimiz yere gelemediğimizi biliyorum. Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz.

'TÜRKİYE UZAY AJANSI'NI KURUYORUZ'

Sanayi Bakanlığımız… 110 yeni organize sanayi bölgesiyle 1 milyon 370 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. Toplam patent başvuruları sayısını 10 kattan, yerli patent başvuru sayısını 21 kat artırdık. Tasarım başvurularında 2,5 kata varan artış oldu. KOBİ'lere verdiğimiz desteği artırıyoruz. KOBİ'leri ekonomimizin gücü haline getirdik. Savunma sanayi projeleri firmamıza her aşamada destek verdik. Yüksek teknoloji ürünler noktasında destek sağlamak için fon şirketleriyle protokoller imzalıyoruz. KOBİ'lere verdiğimiz desteği artırıyoruz. Stratejik ürünler başta olmak üzere her alanda KOBİ'lerimizin yanında olacağız. Türkiye Uzay Ajansı'nı kuruyoruz. TSK'nın ihtiyacı olan füzeler, hassas güdüm kitleri gibi savunma sanayii projelerinin teslimini hızlandırıyoruz. Uzay teknolojileri optik sistemler araştırma merkezini açıyoruz.

Milli, güvenli veri depolama sistemini üniversitelerin ortak kullanımına sunuyoruz. Milli, güvenli mesajlaşma uygulama testlerini kritik kurumlarımızda gerçekleştiriyoruz. En büyük tematik parkımız olan bilişim vadisinin de ikinci etabını tamamlıyoruz. 81 ilimizde dene yap atölyemizin kuruluşunu imzalıyoruz. Kara araçları test merkezlerinin fizibilite çalışmalarını bitiriyoruz. Kamu ihalelerinde yerli ürünlere getirdiğimiz yüzde 15'lik fiyat avantajının tüm kurumlarımız tarafından en etkin şekilde uygulanmasını sağlıyoruz. Sanayicilerimizin üzerindeki finansman yükünü azaltmak için de çalışmaları tamamlıyoruz.

İHRACATTA YENİ DÖNEM

İhracatta yeni dönemde önceliğimiz Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarlarıdır. Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film yapımı ağırlıklı yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuruyoruz.