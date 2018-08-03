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’a soruşturma açtı!

pazardaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma nca karara bağlandı. Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International , Google LLC ve Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Son dakika: Rekabet Kurumu Google’a soruşturma açtı!

'nun internet sayfasından yapılan açıklamada, Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International , Google LLC ve Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada geçen ifadeler şöyleydi;

"Google'ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma nca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.07.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

- Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,
- Google International LLC,
- Google LLC,
- Google Ireland Limited

hakkında soruşturma açılmasına, 18-23/396-M sayı ile karar verdi."

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  • 03 Ağustos 2018, Cuma 16:25
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