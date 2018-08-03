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Son dakika: duyurdu! Metrobüste o güzergah iki gece kapatılacak

, asfalt yenileme çalışması yapılacak olan Metrobüs yolunun, yarın geceden itibaren iki gece kapatılacağını duyurdu.

Metrobüste o güzergah iki gece kapatılacak
İBB'den yapılan açıklama şöyle:

Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacaktır.

Bu sebeple, D-100 yolu Haliç orta köprüsü istikameti 04.08.2018 (Cumartesi) saat 23:59 - 06.08.2018 (Pazartesi) saat 05:00 arasında trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacaktır.

Çalışmalara süresince Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacaktır. Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacaktır.
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  • 03 Ağustos 2018, Cuma 18:22
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