Yol Durumu
  1. Bakan Albayrak'tan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki

İkinci el alanlar dikkat! Fark edilmesi neredeyse imkansız

'da, trafik kazalarında hurdaya çıkan ların şase numaralarını çaldıkları benzer araçlara takarak piyasaya süren oto tamircisi Sertan A. gözaltına alındı. Ele geçen 6 aracın satıldıkları kişilerden alınarak gerçek sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

İkinci el araç alanlar dikkat!

Polis, 'change' adı verilen dolandırıcılık olayının fark edilmesinin çok zor olduğunu, çok ucuza satılan lar konusunda dikkatli olunmasını, alınan araçların dikkatli bir şekilde kontrol ettirilmesini ve araçların güvenilir kişi ya da şirketlerden alınması konusunda vatandaşları uyardı.

Hürriyet'in haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü lık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların şasi numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Başakşehir'de oto tamirciliği yapan bir kişi belirlendi. Oto tamircisi takibe alındı. Oto tamircisinin hurdaya çıkan araçları bulduğu daha sonra bağlantıya geçtiği hırsızlara benzer araç siparişi verdiği, çalınan araçlara da hurda araçların şaselerini takarak piyasaya sürdüğü belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından oto tamircisi Sertan A.(32) dün gözaltına alındı. Şaseleri değiştirilen 6 aracın satıldığı kişiler bulunarak araçlara el konuldu. Araçlar gerçek sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

DOLANDIRICILIĞIN ADI: CHANGE

Şüpheli Sertan A., Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Polis, 'change' adı verilen dolandırıcılık olayının fark edilmesinin çok zor olduğunu, piyasasına göre çok ucuz satılan araçlar konusunda dikkatli olunmasını, alınan araçların dikkatli bir şekilde kontrol ettirilmesini ve araçların güvenilir kişi ya da şirketlerden alınması konusunda vatandaşları uyardı.

Etiketler: , , , , ,
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 15:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar