MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD yönetimi haddini çoktan aşmış, kırmızı çizgiyi çoktan geçmiş, hakkında şaibe ve şayiaların zirve yaptığı tartışmalı bir Papaz uğruna müttefiklik müktesebatını hiçe saymıştır" dedi.

Bahçeli ABD ile yaşanan yaptırım gerilimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

ABD'nin sözde yaptırım kararlarına aynen misillemede bulunulmalı, Türkiye'ye parmak sallayanlara haddi bildirilmelidir.

ABD aklını başına devşirmeli, Türkiye'yi hafife alacak şuursuz ve sorumsuz davranışlardan derhal vazgeçmelidir

Papaz isteyen, papaz vermeye de hazır olmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi oyunu görmüş, ahlaksız oyuncuları tanımıştır. Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de bakanlarımız yalnız değildir. Parti olarak hükümetin ve devletin sonuna kadar yanında durduğumuz ve duracağımız herkesçe bilinmelidir.