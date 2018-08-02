CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek açıklama yapıyor. Erkek, "Biz arkadaşlarımızın beyanlarını incelemek üzere işleme aldık. İlk incelemeye göre noter onaylı yeterli sayıda imza yok" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika: CHP'de Kurultay tartışması!
Muharrem Erkek: İlk incelemeye göre noter onaylı yeterli sayıda imza yok
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek açıklama yapıyor. Erkek, "Biz arkadaşlarımızın beyanlarını incelemek üzere işleme aldık. İlk incelemeye göre noter onaylı yeterli sayıda imza yok" dedi.
Etiketler: CHP , Muharrem Erkek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.