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Son dakika: 'de Kurultay tartışması!

: İlk incelemeye göre noter onaylı yeterli sayıda imza yok

CHPde Kurultay tartışması!

Genel Başkan Yardımcısı açıklama yapıyor. Erkek, "Biz arkadaşlarımızın beyanlarını incelemek üzere işleme aldık. İlk incelemeye göre noter onaylı yeterli sayıda imza yok" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 18:22
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