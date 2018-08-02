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Deniz Kuvvetleri Komutanı oramiralliğe terfi ettirildi! Adnan Özbal kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Deniz Kuvvetleri Komutanı 'ın  oramiralliğe terfi ettirldiğini duyurdu. Peki Adnan Özbal kimdir? Adnan Özbal kaç yılında doğdu? Adnan Özbal hangi görevleri yaptı? İşte Oramiral Adnan Özbal hakkında merak edilenler...

Adnan Özbal kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Deniz Kuvvetleri Komutanı 'ın oramiralliğe terfi ettirldiğini duyurdu. Peki Adnan Özbal kimdir?

ADNAN ÖZBAL KİMDİR?
Oramirelliğe atanan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal 1958'de 'da doğdu. 1980'de Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olan Özbal, sırasıyla TCG İstanbul ve TCG Mareşal Fevzi Çakmak muhriplerinde branş subaylığı, TCG Şahin hücumbotunda ikinci komutanlık, TCSG 22, TCG Şahin ve TCG Rüzgar hücumbotlarında komutanlık, 2003-2005 yıllarında 2 sene süreyle 2. Hücumbot Filotillası Komodorluğu görevlerini yürüttü.

1989'da Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayan Özbal, karargah görevleri kapsamında hücumbot filosu karargahı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve İtalya Napoli'deki NATO karargahında proje subaylığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığında Şube Müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Komutanlığında Lojistik ve Harekat Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 2008'de tuğamiralliğe terfi eden Özbal, sırasıyla Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Hücumbot Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel, Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevlerini yerine getirdi.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 18:22
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