2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi! Metin Temel kimdir? Metin Temel nereli?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi." açıklamasını yaptı. Peki Metin Temel kimdir? Metin Temel nereli? Metin Temel hangi görevlerde bulundu? İşte Metin Temel hakkında merak edilenler...İsmail Metin Temel, 1958 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Korgeneral rütbesine sahip olan Temel, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti ve eğitimini burada tamamladı. Kısa süre sonra askerliğe adım attı. Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı. Ardından 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu komutanlığına getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarılı oldu. İdlib'de gözetleme kulelerinin kurulumunda ve Afrin Harekatı hazırlıklarında büyük rol oynadı. Afrin Operasyonu'nu yöneten komutan olarak atandı.

Son olarak Metin Temel, Orgeneralliğe atandı.