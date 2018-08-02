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Son dakika: Çavuşoğlu ve Lavrov bir araya geldi!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ikili görüşme yaptı.

Türkiye ve Rusyadan kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov ikili iş birliği alanlarının yanı sıra başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.​

Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında dün Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bugün ise Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 15:56
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