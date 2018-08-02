Öteki kadına dava açılabilir

Bir süre önce eşim beni aldattı, şu anda boşanma davamız görülüyor. Beni aldattığı kişiye yani sevgilisine de dava açmak istiyorum mümkün mü?

BU konuda Yargıtay'ın birbirinden farklı kararları var. Yargıtay hukuk genel kurulu 24.03.2010 tarihli kararında "Evli bir kimsenin evlilik dışı birlikteliği, diğer eşin sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliğinde olduğu gibi, bu eyleme katılan kişinin eylemi de bundan ayrı düşünülemez. Dolayısıyla, bu eyleme evliliği bilerek katılan kişi de diğer eşin uğradığı zarardan sorumludur." diyerek aldatan eşin sevgilisine karşı da manevi tazminat davası açılabileceğini karara bağlamışken, hemen ardından Yargıtay 4. Hukuk dairesi sadakat yükümlüsünün sadece aldatan eş olduğunu, aldatma fiilinden 3'üncü kişinin sorumlu tutulamayacağını karara bağlamıştır. Son olarak 22.03.2017 tarihinde hukuk genel kurulu "esasen dava dışı eşin, evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğü bulunmakla birlikte; onun evli olduğunu bilen ve buna rağmen onunla ilişkiye giren davalı kadının da dava dışı kocanın sadakatsizlik eylemine katıldığında ve her ikisinin de bu haksız eylemlerinden birlikte ve müteselsilen sorumlu olduklarında kuşku bulunmamaktadır." diyerek aldatan eşin sevgilisine de manevi tazminat davası açılabileceğini kararlaştırmıştır. Yani kısaca son düzenlemeye göre aldatan eşin sevgilisine de manevi tazminat davası açılabilecektir.



Boşanınca, kızın çocuğun velayeti babaya, erkeğin çocuğun velayeti anneye mi verilir?

KANUNUMUZDA böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Çocukların velayetinin kime verileceği konusunda en önemli kıstas çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun yaşı küçükse anne bakım ve ilgisine muhtaç olduğu kabul edilir ve çocuk anneye verilir. Tabi anne haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa veya bir akıl hastalığı varsa veyahut da çocuğa bakmasının sakıncalı olduğu ciddi bir neden varsa hâkimin takdiri ile babaya da verilebilir. Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın mahkemece düzenlenmiş karşı tarafla kişisel ilişki kurma tarihlerine saygı göstermesi gerekir. Birçok boşanmış çiftte çocuğu göstermemek, kaçırmak, çocuğu karşı tarafla ilgili doldurmak, çocuğa annen/baban öldü veya bizi terk etti şeklinde söylemlerde bulunmak çocuğun psikolojik gelişimi açısından zararlı olduğu gibi, velayeti elinde bulunduran tarafın velayet hakkını yitirmesine de neden olabilir.



İnternette suç olduğunu düşündüğüm bir içerik ile karşılaştım. Ne yapmalıyım?

EN yakın Cumhuriyet Başsavcılığına giderek durumu ihbar edebilir, polisi arayarak İhbar edebilir veya içerik, 5651 Sayılı Kanunun 8. maddesiyle belirtilmiş olan -İntihara yönlendirme,- Çocukların cinsel istismarı,- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,-Sağlık için tehlikeli madde temini- Müstehcenlik,-Fuhuş,-Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama,-Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlardan biri olduğunu düşünüyorsanız, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun https:// www.ihbarweb.org.tr/ adresine girerek ihbarda bulunabilirsiniz.





SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL