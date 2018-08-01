ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yaptı.
TBMM'deki 4 siyasi parti grubundan ortak açıklama: "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' diyoruz. Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD'nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz."
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Son dakika: ABD'nin skandal kararına 4 partiden ortak tepki
ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yaptı.
ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yaptı.
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