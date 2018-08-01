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Son dakika: 'nin skandal kararına 4 partiden ortak tepki

Hazine Bakanlığının yaptırım kararı ile ilgili , , ve grupları ortak açıklama yaptı.

ABDnin kararına 4 partiden ortak tepki

Hazine Bakanlığının yaptırım kararı ile ilgili , , ve grupları ortak açıklama yaptı.

TBMM'deki 4 siyasi parti grubundan ortak açıklama: "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' diyoruz. Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD'nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz."

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 03:45
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