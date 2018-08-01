ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yaptı.



TBMM'deki 4 siyasi parti grubundan ortak açıklama: "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' diyoruz. Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD'nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz."



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