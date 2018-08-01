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  1. ABD'nin yaptırım kararına sevinen hainler!

Pence: Brunson salıverilmezse, yaptırımlar devam edecek

ABD ile Türkiye arasında krize dönüşen tutuklu Amerikan vatandaşı rahip Andrew Brunson olayının krize dönüşmesinde kritik rol oynayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence durmuyor.

Brunson salıverilmezse, yaptırımlar devam edecek
Daha önce hem attığı twitlerle, hem de yaptığı konuşmalarla Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Pence, ABD Hazine Bakanlığı'nın iki Türk Bakan'a yönelik yaptırım kararının ardından yeniden tweet attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım kararını "sert ekonomik yaptırımlar" olarak nitelendiren Pence, Rahip Brunson'un salıverilmemesi halinde yaptırımların devam edeceği tehdidinde de bulundu.

İki Türk Bakan'a yaptırımlara ilişkin kararın resmi metnini de paylaşan Pence, şu ifadeyi kullandı;

"ABD hükümeti türkiye'ye sert ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti Rahip Bruson'u salıverip, bu masum inanç adamının ABD'ye dönüşüne kadar da yaptırımlar devam edecek"

  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 00:55
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