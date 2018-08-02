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'ndeki okulları 'ye devredildi

'nde Fetullahçı Terör Örgütü () iltisaklı 4 okul, Maarif Vakfı () tarafından teslim alındı.

O ülkede FETÖye büyük şok!

'nin Abidjan Büyükelçisi Esra Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgüte bağlı okulları daha önce Türkiye'ye teslim etme kararı alan Fildişi'nin Abidjan şehirdeki okulların 'ye devir işlemlerini tamamladığını bildirdi.

Ülkenin, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesinde Türkiye ile büyük bir dayanışma sergilediğinin altını çizen Demir, Fildişi makamlarının okullarının TMV'ye devriyle ilgili mevzuat çerçevesinde ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Büy��kelçi Demir, "FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi iki ülke arasındaki kuvvetli dostluk bağlarını teyit eden bir gelişme oldu." ifadesini kullandı.

TMV Başkanı Birol Akgün de Fildişi hükümetine teşekkür ederek, Fildişi Sahili yöneticileri ile uzun süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti.

"'nin Abidjan kentindeki FETÖ İltisaklı 4 okul ve 300 öğrenciden oluşan Şafak okulları vakfımıza devredildi. Türkiye'deki 24 Haziran seçimleri sonrasında uluslararası siyasi hava Türkiye lehine güçlü biçimde değişmiştir." diyen Akgün, okulların devir süreçlerinin özellikle kıtasında artarak devam edeceğini öngördüğünü anlattı.

Dünyanın farklı bölgelerinde FETÖ iltisaklı okulları teslim alan ve yeni okullar açan vakıf, dünya genelinde 100'ün üzerinde okulda eğitim-öğretim faaliyeti yürütüyor.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 11:16
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