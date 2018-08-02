Yol Durumu
  1. Binbaşının kanı yerde kalmadı
  2. Eczacı Abdi örgüt şemasında

Beş ’lı öldürüldü

Beş PKK’lı öldürüldü
Şırnak'ın Güneyçam Üs bölgesine 'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 3 Güvenlik Korucusu ile 4 asker yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaralılar bölgeden helikopterle alınarak Devlet Hastanesine kaldırılırken, Bölgede başlatılan operasyonda tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


SEKVAN KÜDEN
Etiketler: ,
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar