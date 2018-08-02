Beş PKK’lı öldürüldü

Şırnak'ın Güneyçam Üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 3 Güvenlik Korucusu ile 4 asker yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaralılar bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, Bölgede başlatılan operasyonda tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
SEKVAN KÜDEN
SEKVAN KÜDEN
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