Bir kadın memur, başörtüsü taktığı için 2001 yılında Maliye bakanlığındaki görevinden ihraç edilmiştir. Kadın memur 2006 yılında disiplin affı çıkmasına rağmen, Maliye bakanlığınca görev geri döndürülmemiştir.

14/4/2015 tarihindeki son olumsuz mahkeme kararı sonrasında da, kadın memur, AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi, bir kadının başörtüsü taktığı gerekçesiyle kategorik olarak kamu düzenini bozduğu şeklindeki bir varsayımın doğru olmayacağını, ayrıca başörtüsü takmakla kamuda ne gibi olumsuzluklara neden olduğuna mahkeme kararlarında yer verilemediğine dikkat çekerek, hak ihlali olduğuna karar verdi.