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Şehit Bebek Bedirhan'dan geriye kalanlar

'nın geçtiğimiz akşam 'da düzenlediği da şehit olan 11 aylık 'dan geriye yastığı, güldüğü anların videosu ve hayatını kaybettiği araç kaldı

Şehit Bebek Bedirhandan geriye kalanlar

Geçtiğimiz salı akşamı , 'da görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret eden eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'yı yla şehit etti.

11 AYLIK BEBEKTEN GERİYE KALANLAR
Daha süt kokan 11 aylık bebek 'dan geriye ise; babasının koklamaya doyamadığı yırtık yastığı, evde oynarken çekilen videosu ve bebek katili PKK'nın bombalı saldırı düzenlediği aracın fotoğrafı kaldı.

MECLİS'TE TERÖRİST İSTEMİYORUZ
Şehit bebeğin duygulandıran görüntülerini da izleyen vatandaşlar, videonun altına "Meclis'te terörist istemiyoruz" yorumları bıraktılar. Henüz 11 aylık olan bebeğin vahşiçe katledilmesine tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla PKK ve onun destekçilerini lanetlediler.





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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 21:45
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