Yol Durumu
  1. Ev hapsine devam
  2. İHA’lar gördü F-16’lar vurdu

Yeni toplanıyor

Yeni YAŞ toplanıyor
Yüksek Askeri Şura () yeni yapısıyla Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanıyor. Yarın gerçekleşecek toplantıda sadece terfi bekleyen albayların değil, tüm albayların dosyası değerlendirilecek. General ve amirallerin terfi, temdit, emeklilik ve atamalarının da görüşüleceği Şura'da Suriye'de destan yazan İkinci Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de "Orgeneral" olarak terfi ettirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.


AHMET TOPAL
Etiketler: , ,
  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar