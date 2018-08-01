Yeni YAŞ toplanıyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yeni yapısıyla Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanıyor. Yarın gerçekleşecek toplantıda sadece terfi bekleyen albayların değil, tüm albayların dosyası değerlendirilecek. General ve amirallerin terfi, temdit, emeklilik ve atamalarının da görüşüleceği Şura'da Suriye'de destan yazan İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de "Orgeneral" olarak terfi ettirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
AHMET TOPAL
AHMET TOPAL
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