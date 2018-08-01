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Semin Babuna: "Adnan Oktar son yüzyılın deccali"

5 çocuğu da Adnan Oktar'ın kurduğu suç örgütüne üye olan Semin Babuna, Adnan Oktar'la ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Semin Babuna, "Bu adam bir atım bombası gibi Babuna ailesinin içine düştü." dedi.

Semin Babuna: Adnan Oktar son yüzyılın deccali

Türkiye, Prof. Dr. Cevat Babuna ve eşi Semin Babuna'yı, Adnan Oktar'ın müridi olan beş çocukları ve torunları için verdikleri mücadeleyle tanıdı. Prof. Dr. Babuna, geçen yıl hayatını kaybetti. Vefat ilanında çocuklarının ismi yoktu. Semin Babuna ise Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon sonrası 25 yıllık mücadelesinde yeni bir sayfa açtı. Operasyon sonrası beş çocuğu ve bir torunu tutuklanan Semin Babuna, ilk olarak çocuklarını cezaevinde görmek için adım attı. Ancak ilk ziyaret ettiği en küçük kızı Eda, görüşmeyi kabul etmedi.

  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 07:28
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