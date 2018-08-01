İstanbul Mali Suçlar ekipleri tarafından yürütülen Adnan Oktar ve Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gün geçtikçe örgütün iç yapısı ve karıştığı olaylar deşifre ediliyor. 250 müştekinin verdiği ifade doğrultusunda sır olarak adlandırılan 3 intihar olayı da incelemeye alındı.