İstanbul Mali Suçlar ekipleri tarafından yürütülen Adnan Oktar ve Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gün geçtikçe örgütün iç yapısı ve karıştığı olaylar deşifre ediliyor. 250 müştekinin verdiği ifade doğrultusunda sır olarak adlandırılan 3 intihar olayı da incelemeye alındı.
Türkiye'yi sarsan intiharlarda Adnan Oktar izi
Geçmişi yaklaşık 30 yıl önceye dayanan Adnan Oktar ve suç örgütünün ilgisi olduğu düşünülen dosyalar tek tek raflardan indiriliyor. 1990'lı ve 2000'li yıllarda Türkiye gündemini sarsan 3 intihar olayı da Adnan Oktar'la ilgili olabileceği düşüncesiyle yeniden incelemeye alındı. İncelemeye alınan dosyalar arasında Nil Kalkavan, Ahu Paşakay ve Nuray Tınar'ın dosyaları bulunuyor.
Etiketler: Adnan Oktar , Nil Kalkavan , Nuray Tınar , Ahu Paşakay
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