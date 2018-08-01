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  1. Semin Babuna: "Adnan Oktar son yüzyılın deccali"

Türkiye'yi sarsan intiharlarda izi

Geçmişi yaklaşık 30 yıl önceye dayanan ve suç örgütünün ilgisi olduğu düşünülen dosyalar tek tek raflardan indiriliyor. 1990'lı ve 2000'li yıllarda Türkiye gündemini sarsan 3 intihar olayı da Adnan Oktar'la ilgili olabileceği düşüncesiyle yeniden incelemeye alındı. İncelemeye alınan dosyalar arasında , ve 'ın dosyaları bulunuyor.

İstanbul Mali Suçlar ekipleri tarafından yürütülen Adnan Oktar ve Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gün geçtikçe örgütün iç yapısı ve karıştığı olaylar deşifre ediliyor. 250 müştekinin verdiği ifade doğrultusunda sır olarak adlandırılan 3 intihar olayı da incelemeye alındı.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 08:03
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