Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güneyçam üs bölgesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.
Bölgeye düzenlenen hava harekatında 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Komando birlikleri sevk edilen bölgede güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.
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