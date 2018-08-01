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'ta 'lılara darbe

'ta saldırı hazırlığındaki 'lı 5 terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Şırnakta PKKlılara darbe

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güneyçam üs bölgesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan mensubu teröristler tespit edildi.

Bölgeye düzenlenen hava harekatında 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Komando birlikleri sevk edilen bölgede güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 08:15
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