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Son dakika: ile arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mike ile telefonla görüştü. Görüşmeyi karşı tarafı talep ettiği bildirildi.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Bakan Çavuşoğlu ve 'li mevkidaşı , 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Toplantısı kapsamında planlanan yüz yüze görüşme öncesinde telefon konuşması yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.

Çavuşoğlu ve Pompeo, son olarak 18, 26 ve 28 Temmuz'da telefonda görüşmüştü.

Son 15 günde 4 kez telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo'nun, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek ikili görüşme yapması öngörülüyor.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 16:30
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