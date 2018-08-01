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Eşi ve çocuğu katledilen astsubay o anı anlattı! Eşinin aracını seyrederken patlama olmuş

'nin ilçesinde, 'lı teröristlerin saldırıda eşi ve 11 aylık oğlunu kaybeden o anları böyle anlattı: Sürpriz yapmak için yanıma çıkmıştı. 2 saat oturduk. 5 dakika sonra patlama oldu. Ben zaten üs bölgesinden takip ediyordum eşimi araç geçti, kaybolduğu noktada patlattılar.

Eşi ve çocuğu katledilen astsubay o anı anlattı!

'nin ilçesinde aracıyla seyir halindeyken 'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı nın infilak etmesi sonucu meydana gelen saldırıda eşini ve 11 aylık oğlunu kaybeden , "Sürpriz yapmak için yanıma çıkmıştı. 2 saat oturduk. 5 dakika sonra patlama oldu. Ben zaten üs bölgesinden takip ediyordum eşimi araç geçti kaybolduğu noktada patlattılar zaten" dedi.

EŞİ VE BEBEĞİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Dün Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde meydana gelen olayda üs bölgesinde görevli Astsubay Çavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen (25) ve yanındaki 11 aylık oğlu 'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen olayda, Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu.

SÜRPRİZ YAPMAK İSTEMİŞ

Üs bölgesinde görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya eşinin kek, börek ve pasta yaparak kendisine ve silah arkadaşlarına sürpriz yapmak istediğini söyledi. Vatana iki can feda ettiklerini söyleyen Karakaya, "Diyecek bir şeyimiz yok. Vatana iki canımız vardı. İki canımızı verdik. Seve seve feda ettik. Kanını yerde bırakmayacağız. Sürpriz yapmak için yanıma çıkmıştı. 2 saat oturduk. 5 dakika sonra patlama oldu" dedi.

"BİZ EVLAT KATİLİ DEĞİLİZ"

Eşinin gidişini üst bölgesinden takip ettiğini anlatan Karakaya, "Ben zaten üs bölgesinden takip ediyordum eşimi araç geçti kaybolduğu noktada patlattılar zaten, silahımı aldım indim. Allah onları kahretsin. Biz evlat katili değiliz. Kanını yerde bırakmayacağız gelip benden sorsalardı çocuğumdan eşimden sordular. Vatan sağolsun. Vatan yolunu iki canımız feda olsun" diye konuştu.

Karakaya, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın bu konuda hassasiyet göstereceğine inandığını dile getirerek, "Milli Savunma Bakanımızın da öyle. Gereken şeyleri yapacağız. Devletimiz çok büyük. Allah devletimize zeval vermesin. Eşim de bu devletin, bayrağımızın altında şehit olduysa ne güzel, ne mutlu bana. En yüksek mertebede şu anda. Çocuğum daha bebekti ama yapacak bir şey yok, doyamadım. Vatana feda olsun." ifadesini kullandı.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 16:10
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