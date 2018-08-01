Son dakika: Şehit anne ve bebeğine veda! Başkan Erdoğan'dan idam sözü

Türkiye'yi yasa boğan hain saldırının kurbanları şehit Nurcan Karakaya (26) ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın naaşları gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

ERDOĞAN: İDAM CEZASI İÇİN ATACAĞIM ADIM YAKINDIR

Başkan Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "İki şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada bir gerçeği tüm milletimize ve tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katili olarak bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Tabi bunların inine girdik. Girmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bunların peşini bırakmak yok. Özellikle son haftalarda son yıllarda onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz. Son terörist kalıncaya dek devam edecek. Bu milletin huzurunu bölmeye kimsenin hakkı yok. Her ne kadar birileri bu bölücü terör örgütünün yanında bunlara yol veriyor yol açıyorlarsa da ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Biz bunların peşini bırakmayacağız. Bizler askerimizle polisimizle, jandarmamızla bunun yanında güvenlik korucularımızla bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yok. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek zorundadır. Bununla ilgili atacağımız adımlar yakındır." ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN, ACILI EŞİ TESELLİ ETTİ

11 aylık bebeğiyle birlikte memleketleri Sivas'ta toprağa verilecek Nurcan Karakaya'nın cenaze törenine katılanlar arasında Başkan Erdoğan da katıldı. Tören alanına gelen Erdoğan, acılı eş Serkan Karakaya'yı teselli etti.

İLK TÖREN TUGAY KOMUTANLIĞINDA

Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ile geçen yıl 19 Ekim'de dünyaya gelen 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazeleri, helikopterle Yüksekova ilçesine gönderildi. Şehit anne ve bebeği için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda da uğurlama töreni düzenlendi.

ASKERİ ERKAN KATILDI

Buradaki törene Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova 3'üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Kokmaz, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Ak Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

ACILI BABA, OĞLUNUN YASTIĞINI ELİNDEN BIRAKMADI

Acılı baba Astsubay Serkan Karakaya, Yüksekova'daki törene bebeğinin yastığı ile geldi. Karakaya'nın tören boyunca yastığını elinden bırakmaması yürekleri dağladı. Törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri, uçakla memleketlerine uğurlandı.

EŞİNİN ARACINI SEYREDERKEN PATLAMA OLMUŞ

Üs bölgesinde görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya eşinin kek, börek ve pasta yaparak kendisine ve silah arkadaşlarına sürpriz yapmak istediğini söyledi. Vatana iki can feda ettiklerini söyleyen Karakaya, "Diyecek bir şeyimiz yok. Vatana iki canımız vardı. İki canımızı verdik. Seve seve feda ettik. Kanını yerde bırakmayacağız. Sürpriz yapmak için yanıma çıkmıştı. 2 saat oturduk. 5 dakika sonra patlama oldu" dedi.

"BİZ EVLAT KATİLİ DEĞİLİZ"

Eşinin gidişini üst bölgesinden takip ettiğini anlatan Karakaya, "Ben zaten üst bölgesinden takip ediyordum eşimi araç geçti kaybolduğu noktada patlattılar zaten, silahımı aldım indim. Allah onları kahretsin. Biz evlat katili değiliz. Kanını yerde bırakmayacağız gelip benden sorsalardı çocuğumdan eşimden sordular. Vatan sağolsun. Vatan yolunu iki canımız feda olsun" diye konuştu.

"DEMEK Kİ İÇİNE DOĞMUŞ YAVRUMUN"

Astsubay Serkan Karakaya, cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Eşim de oğlum da beni özlediği için çıktı. Zaten gelirken 'Hakkını helal et' demişti. Saçma sapan konuşma geleceksen gel gelmeyeceksen kal evde dedim. 'Oğlum seni özledi' dedi. Dün oğlum baya öptü sarıldı. Giderken vedalaşırken normalde ağlamazdı ama ağladı. Demek ki içine doğmuş yavrumun. Allah mekanını cennet etsin ikisinin vatanımız sağolsun." dedi.