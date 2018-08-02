Oktar, "külliyen yalan külliyen iftira" dediği sorgusu 164 sayfa tuttu. Oktar, "Kazandığım tüm parayı cebime koyuyorum. Hiçbir bankada hesabım yoktur. Annem hayatta bazen annemden harçlık alırım. Suç örgütü değiliz, iyi niyetli arkadaş grubuyla yaşıyoruz ve mehdi değilim" dedi.