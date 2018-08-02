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'ın ifadesi ilk kez ortaya çıktı

İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen 'ın ifadesi ilk kez ortaya çıktı.

Adnan Oktarın ifadesi ilk kez ortaya çıktı

Oktar, "külliyen yalan külliyen iftira" dediği sorgusu 164 sayfa tuttu. Oktar, "Kazandığım tüm parayı cebime koyuyorum. Hiçbir bankada hesabım yoktur. Annem hayatta bazen annemden harçlık alırım. Suç örgütü değiliz, iyi niyetli arkadaş grubuyla yaşıyoruz ve mehdi değilim" dedi.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 07:07
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