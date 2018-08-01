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Yavuz Binbaşının kanı yerde kalmadı! kod adlı terörist öldürüldü

3 yıl önce ’i eden kod adlı terörist, bir ay önce 'de düzenlenen operasyonda öldürüldü.

Şehit binbaşının kanı yerde kalmadı!

Valiliği, 3 yıl önce 'i eden teröristin kod adlı Deniz Düzgün olduğunu ve bir ay önce düzenlenen operasyonda 7 teröristle birlikte öldürüldüğünü açıkladı.

BİNBAŞININ KANI YERDE KALMADI

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;"2 Haziran 2018 Tarihinde Tunceli-Merkez Kırsalında etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubuna ait cesetler üzerinde yapılan DNA incelemesinde, Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün isimli teröriste ait olan ceset üzerinden alınan DNA örneği ile 26 Eylül 2015 Tarihinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine Mazlum Karakoçan (K) Deniz Düzgün isimli teröristin Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir"denildi.


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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 09:03
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