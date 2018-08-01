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ASELSAN yeni silahıyla rekor kırdı

ASELSAN Tufan Elektromanyetik Top Sistemi testlerden başarıyla geçti. Ses hızının 6 katı hızla hedefe fırlatıldığı açıklanırken, testlerde bu hızın 9 katı bulduğu belirtildi. Atışlı testlerde saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızına ulaşıldı.

ASELSAN yeni silahıyla rekor kırdı

ASELSAN, dünyada henüz gelişme aşamasında olan elektromanyetik fırlatma sistemlerine yönelik çalışmalarında ulaştığı noktayla dikkati çekti.

Elektromanyetik fırlatma konusunda 2014'ten bu yana çalışmalar yürüten ASELSAN, geçen yıl Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF), Tufan Elektromanyetik Top Sistemi'ni tanıttı.

Saniyedeki hızı 2 bin-2 bin 500 metre, yani ses hızının 6 katından fazla olduğu belirtilen sistemle geçen sürede atış testleri gerçekleştirildi.

  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 09:31
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