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Kalleş tuzak

’nin oylarıyla Meclis’e giren ’nin dağdaki uzantısı , ’da alçak bir tuzak kurdu. Yola döşediği patlayıcıyla, anne ile 11 aylık yavrusunu şehit etti...

Kalleş tuzak
Hakkari'nin ilçesinde Üs bölgesinde görevli astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan'ın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşanan patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde şehit oldu. Bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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