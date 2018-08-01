Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Üs bölgesinde görevli astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan'ın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşanan patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde şehit oldu. Bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Kalleş tuzak
CHP’nin oylarıyla Meclis’e giren HDP’nin dağdaki uzantısı PKK, Yüksekova’da alçak bir tuzak kurdu. Yola döşediği patlayıcıyla, anne ile 11 aylık yavrusunu şehit etti...
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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