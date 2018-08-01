İmzalar İnce’de

CHP'de 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası başlayan olağanüstü kurultay tartışmasında dün, delegeler son imzalarını verdi. Seçimli kurultay için toplanan imzaların bir hafta içinde genel merkeze sunulması gerekiyor.
GERİ ALINAN VAR MI?
CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve eski milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir programda, "632 delegenin ıslak imzalı mektubu toplanarak Muharrem İnce'nin Hoşdere'deki ofisine teslim edildi. Yaşar Tüzün, Gaye Usluer, Mehmet Siyam Kesimoğlu'ndan oluşan çağrı grubu bu 632 imzayı bugün tasnif etti ve 632 imzanın ellerinde olduğunu gördüler" ifadelerini kullandı. İmza sayısının kaç olduğu tartışılırken kulislerde 20'ye yakın imzanın geri çekildiği iddiası ortaya atıldı. Muharrem İnce ise dün yaptığı açıklamada "Olağanüstü Kurultay için imza toplayan arkadaşlarımızın imzaları teslim etmek için 6 Ağustos 2018'e kadar hakları vardır" diyen İnce, "Ancak imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceklerini açıkladılar. Bunun haricindeki haber ve yorumlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.
BU SÜRECİ BİTİRİN
CHP Merkez Yönetim Kurulu dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanırken, Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu: "Yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız."
GERİ ALINAN VAR MI?
CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve eski milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir programda, "632 delegenin ıslak imzalı mektubu toplanarak Muharrem İnce'nin Hoşdere'deki ofisine teslim edildi. Yaşar Tüzün, Gaye Usluer, Mehmet Siyam Kesimoğlu'ndan oluşan çağrı grubu bu 632 imzayı bugün tasnif etti ve 632 imzanın ellerinde olduğunu gördüler" ifadelerini kullandı. İmza sayısının kaç olduğu tartışılırken kulislerde 20'ye yakın imzanın geri çekildiği iddiası ortaya atıldı. Muharrem İnce ise dün yaptığı açıklamada "Olağanüstü Kurultay için imza toplayan arkadaşlarımızın imzaları teslim etmek için 6 Ağustos 2018'e kadar hakları vardır" diyen İnce, "Ancak imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceklerini açıkladılar. Bunun haricindeki haber ve yorumlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.
BU SÜRECİ BİTİRİN
CHP Merkez Yönetim Kurulu dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanırken, Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu: "Yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız."
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