Hakkımda ağır hakaretler yazıldı

DM'den biri bana hakaret etti. Ardından bazı internet sitelerinde de aynı kişinin bana hakaretlerini gördüm. Bu yazıları çok hızlı bir şekilde kaldırmak istiyorum ne yapmalıyım?
BUNUN için farklı yollar var. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen Suçlarla mücadele edilmesi Hakkında Kanun gereğince, Öncelikle içerik sağlayıcısına (yazıyı yazana) veya yer sağlayıcısına(internet sitesine) başvurarak ilgili yazının yayından çıkarılmasını talep edebilirsiniz. Ya da Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Mahkeme kararını 24 saat içinde verecektir. Mahkeme kararı erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderir ve Birlik de 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirir. Mahkeme erişimin engellenmesine karar verirse ilgili yazı siteden kalmayacak ancak Türkiye sınırları içinde bu yazıya ulaşmak imkânsız hale gelecektir. Yine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına da başvurarak tedbiren içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda erişim sağlayıcılar tedbir talebini 24 saat içinde yerine getirir ve içeriğe erişim engellenir. Fakat bu engellemenin sürekli olmasını istiyorsanız yine 24 saat içinde Sulh Ceza hâkimliğine de başvurmanız gerekir. Bu durumda hakim kırk sekiz saat içinde karar verir ve doğrudan Telekomünikasyon iletişim Başkanlığına gönderir. Yoksa bu tedbir kararı kendiliğinden kalkar.
İpotekli taşınmaz DEVREDİLİR Mİ? ÜZERİNDE ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?
BUNA benzer bir soru daha gelmişti. İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte devrine engel durum yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Devri takiben, tapu müdürü TMK'nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.
İSMİM ÇOK KÖTÜ!
İsim ve soyisim değişikliği için artık mahkemeye başvurmaya gerek olmadığını okudum. Bunun için ne yapmalıyım?
EVET artık, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında vatandaşların Soyadı Kanunu'na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadları, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebilecek. Bunun için bir dilekçe ile Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmanız yeterlidir.
YAZILI ONAY ŞART
BENİM onayım olmadan eşim kefil olabilir mi?
YENİ Borçlar Kanununda getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır. Bu düzenlemenin amacı, evlilik birliği içinde edinilen mallarda her iki eşin de hakkının olmasıdır. Başkalarının borçlarını üstlenerek bu malları riske atmak diğer eşin iznine bağlı tutulmuştur. Kefalet izni yazılı olmalı ve sorumlu olunacak bedelin azami tutarı ve sorumluluğun tarihi de düzenlenmelidir. Fakat bu uygulama ticari hayatta bazı büyük sorunlara neden olduğundan 2013 senesinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre
Ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili,
Ticaret Şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili,
Meslek siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârın mesleki faaliyeti ile ilgili,
5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili,
Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili, olarak verilecek kefaletlerde eşin rızası aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.
Bu kadar baskı olmaz
EŞİMLE sorunlar yaşamaya başladık. Birçok sorunu çözdük ama kayınvalidemle oturmayı kabul etmiyorum. Bu konuda büyük baskılar yapıyor. Ayrılmak için bu baskıyı mahkemede söyleyebilir miyim?
EVLİLİK birliği içinde aslolan çiftlerin aile konutu içinde yaşamalarıdır. Yargıtay 2010 yılında vermiş olduğu kararla bağımsız ortak konut seçiminden kaçınarak eşini, rızası olmadan kendi anne ve babasıyla oturmaya mecbur bırakan kocanın, 'eşini terk etmiş' sayılması gerektiği yönünde karar düzenlemiştir. Kısaca eşinizin size ayrı ev sağlamaması rızanız olmaksızın ailesiyle birlikte oturmaya zorlaması boşanma nedenidir.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
BUNUN için farklı yollar var. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen Suçlarla mücadele edilmesi Hakkında Kanun gereğince, Öncelikle içerik sağlayıcısına (yazıyı yazana) veya yer sağlayıcısına(internet sitesine) başvurarak ilgili yazının yayından çıkarılmasını talep edebilirsiniz. Ya da Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Mahkeme kararını 24 saat içinde verecektir. Mahkeme kararı erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderir ve Birlik de 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirir. Mahkeme erişimin engellenmesine karar verirse ilgili yazı siteden kalmayacak ancak Türkiye sınırları içinde bu yazıya ulaşmak imkânsız hale gelecektir. Yine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına da başvurarak tedbiren içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda erişim sağlayıcılar tedbir talebini 24 saat içinde yerine getirir ve içeriğe erişim engellenir. Fakat bu engellemenin sürekli olmasını istiyorsanız yine 24 saat içinde Sulh Ceza hâkimliğine de başvurmanız gerekir. Bu durumda hakim kırk sekiz saat içinde karar verir ve doğrudan Telekomünikasyon iletişim Başkanlığına gönderir. Yoksa bu tedbir kararı kendiliğinden kalkar.
İpotekli taşınmaz DEVREDİLİR Mİ? ÜZERİNDE ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?
BUNA benzer bir soru daha gelmişti. İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte devrine engel durum yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Devri takiben, tapu müdürü TMK'nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.
İSMİM ÇOK KÖTÜ!
İsim ve soyisim değişikliği için artık mahkemeye başvurmaya gerek olmadığını okudum. Bunun için ne yapmalıyım?
EVET artık, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında vatandaşların Soyadı Kanunu'na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadları, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebilecek. Bunun için bir dilekçe ile Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmanız yeterlidir.
YAZILI ONAY ŞART
BENİM onayım olmadan eşim kefil olabilir mi?
YENİ Borçlar Kanununda getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır. Bu düzenlemenin amacı, evlilik birliği içinde edinilen mallarda her iki eşin de hakkının olmasıdır. Başkalarının borçlarını üstlenerek bu malları riske atmak diğer eşin iznine bağlı tutulmuştur. Kefalet izni yazılı olmalı ve sorumlu olunacak bedelin azami tutarı ve sorumluluğun tarihi de düzenlenmelidir. Fakat bu uygulama ticari hayatta bazı büyük sorunlara neden olduğundan 2013 senesinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre
Ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili,
Ticaret Şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili,
Meslek siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârın mesleki faaliyeti ile ilgili,
5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili,
Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili, olarak verilecek kefaletlerde eşin rızası aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.
Bu kadar baskı olmaz
EŞİMLE sorunlar yaşamaya başladık. Birçok sorunu çözdük ama kayınvalidemle oturmayı kabul etmiyorum. Bu konuda büyük baskılar yapıyor. Ayrılmak için bu baskıyı mahkemede söyleyebilir miyim?
EVLİLİK birliği içinde aslolan çiftlerin aile konutu içinde yaşamalarıdır. Yargıtay 2010 yılında vermiş olduğu kararla bağımsız ortak konut seçiminden kaçınarak eşini, rızası olmadan kendi anne ve babasıyla oturmaya mecbur bırakan kocanın, 'eşini terk etmiş' sayılması gerektiği yönünde karar düzenlemiştir. Kısaca eşinizin size ayrı ev sağlamaması rızanız olmaksızın ailesiyle birlikte oturmaya zorlaması boşanma nedenidir.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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