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’nin gizli bir merkezi var!

ile ilgili skandal iddiayı Genel Başkan Yardımcısı ortaya attı

CHP’nin gizli bir merkezi var!
Gazeteci Şaban Sevinç, bir TV kanalına bağlandı. 27 Haziran günü saat 10.00'da, 'deki makamında 'ın kendisine söylediklerini anlattı:
CHP'de gizli bir karar merkezi var. Ne olduğunu daha çözemedim. Önemli kararlar orada alınıyor ve tarafından MYK'ya getiriliyor.



CHP üyesi de olan Şaban Sevinç, Özkan'ın iddiasını Kılıçdaroğlu'na ilettiğini söyledi.
Tuncay Özkan ise Şaban Sevinç'i yalanladı. Dava açacağını açıkladı.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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