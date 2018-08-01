CHP’nin gizli bir merkezi var!

Gazeteci Şaban Sevinç, bir TV kanalına bağlandı. 27 Haziran günü saat 10.00'da, CHP'deki makamında Tuncay Özkan'ın kendisine söylediklerini anlattı:
CHP'de gizli bir karar merkezi var. Ne olduğunu daha çözemedim. Önemli kararlar orada alınıyor ve Kılıçdaroğlu tarafından MYK'ya getiriliyor.
CHP üyesi de olan Şaban Sevinç, Özkan'ın iddiasını Kılıçdaroğlu'na ilettiğini söyledi.
Tuncay Özkan ise Şaban Sevinç'i yalanladı. Dava açacağını açıkladı.
CHP'de gizli bir karar merkezi var. Ne olduğunu daha çözemedim. Önemli kararlar orada alınıyor ve Kılıçdaroğlu tarafından MYK'ya getiriliyor.
CHP üyesi de olan Şaban Sevinç, Özkan'ın iddiasını Kılıçdaroğlu'na ilettiğini söyledi.
Tuncay Özkan ise Şaban Sevinç'i yalanladı. Dava açacağını açıkladı.
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