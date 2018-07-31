Tuncay Özkan'ın gündeme bomba gibi düşen "CHP'yi yöneten gizli merkez var" itirafıyla, Türkiye'deki her kaosta FETÖ'nün yanında yer alan CHP'nin FETÖ ile olan bağlantısını bir kez daha akıllara getirdi. Sözleri ifşa olan Tuncay Özkan ise çileden çıktı ve çok ağır hakaretlerde bulundu.

"CHP DIŞARIDAN YÖNETİLİYOR" SÖZLERİ

Habertürk Tv'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'la bomba bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Sevilay Yılman bir gazeteci arkadaşının kendisine Tuncay Özkan'ın CHP'inin dışarıdan yönetildiğini söylediğini öne sürdü.

Programa telefonla bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek Sevilay Yılman'a 'Müfterisin' şeklinde tepki gösterdi. Sevilay Yılman'dan kaynağının ismini açıklamasını isteyen Özkan ısrarlı davranınca Yılman kaynağının Halk Tv Genel Müdürü Şaban Sevinç olduğunu açıkladı.

SÖZLERİ İFŞA OLAN TUNCAY ÖZKAN ÇİLEDEN ÇIKTI



Tuncay Özkan bunun üzerine Şaban Sevinç'in amacının başka olduğunu ifade ederek " Şaban Sevinç yalancının, iftiracının tekidir. Bunu niye söylediği de bellidir. Hiçbir şekilde bir görüşme olmadı. Şaban Sevinç bunun hesabını verecek. Mahkemede verecek bunun hesabını. Rezil bir komployu niye yürüttüğünü ben de parti yönetimi de biliyor." diye konuştu.

ŞABAN SEVİNÇ CANLI YAYINA BAĞLANDI

Canlı yayına bağlanan Halk Tv Genel Müdürü Şaban Sevinç Tuncay Özkan'la 27 Haziran günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüklerini ve Tuncay Özkan'ın kendisine "CHP'de gizli bir karar merkezi var. Ben de onun ne olduğunu daha çözemedim. Bazı önemli kararlar orada alınıyor ve Genel Başkan tarafından MYK'ya getiriliyor." dediğini aktardı.

BAĞLANMAYAK İSTEYEN SEZGİN TANRIKULU'NU REDDETTİ

Programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz ise, yayın sırasında kendisine mesaj yoluyla hakaret eden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sürekli telefonunu aramasına tepki gösterdi.

Yılmaz, "Tuncay Özkan'ı CHP Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla canlı yayına bağladık. Lütfen artık beni aramayın, burada yayın yapıyorum." dedi.

BAY KEMAL HER FIRSATTA FETÖ'YÜ AKLAMAYA ÇALIŞTI

​"15 Temmuz kontrollü darbe girişimiydi" açıklamaları hafızalardan silinmeyen ve bu açıklamalarıyla hain darbe girişimi gecesi şehit olan yüzlerce kişiyi yok sayan Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un yıl dönümünün üzerinden henüz birkaç gün geçmişken bu skandal yalanı bir kez daha yineleMİŞTİ. "Darbenin olacağı biliniyordu önlenmedi" gibi çirkin bir iftira atan Kılıçdaroğlu'nun kendisi o gece havaalanında darbeci askerlerle anlaşarak kaçmıştı.

KILIÇDAROĞLU, FETÖ İLE KUCAK KUCAĞA

​Uzun zamandır FETÖ ile kucak kucağa bir durumda olan, danışmanlarının neredeyse tamamı FETÖ'cü çıkan, 17-25 Aralık ve MİT TIR'ları kumpasında FETÖ ile birlikte hareket eden Kemal Kılıçdaroğlu, "250 şehidin kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakasındadır. Bir numaralı darbeci sensin kardeşim, sensin." diyerek alçakça iftira atmıştı. Erdoğan'ın darbe olacağını bildiği yalanını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın o gece Muğla'da saklandığını iddia etmişti. Oysa ki gerçek tam tersiydi. Havaalanında halkıyla sırt sırta veren Erdoğan'ı hedef göstermeye çalışan Bay Kemal, kendi kaçışını ise unutturmaya çalışmıştı.

NE KADAR FETÖ'CÜ VARSA SAVUNUYOR

FETÖ ile ilişkileri oldukları nedeniyle kamu görevlerinden uzaklaştırılan, ordudan atılan, cezaevine konulan ne kadar kişi varsa hepsine sahip çıkan Kılıçdaroğlu, "5 binin üzerinde üniversite hocası kapının önüne konuldu. Gazeteciler, milletvekilleri, karikatüristler hapse atıldı." sözleriyle o kişileri masum göstererek aklamaya çalıştı. Masum halkın üzerine kurşun yağdıran adeta o karanlık gecede ölüm kusan darbeci askerlere müebbet hapis cezası verilmesine de karşı çıkan Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere kodeste de arka çıkmayı sürdürüyor.

BAY KEMAL'İN DANIŞMANLARI FETÖ'CÜ ÇIKMIŞTI

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden sorumlu genel başkan danışmanı Cuma Karavar'a yönelik, FETÖ soruşturması açıldı.